Снег и 10-градусные морозы ожидают москвичей в пятницу

В пятницу, 28 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России

Температура в ночные часы опустится до -13… -15 градусов, по области похолодает до -22. Днем в столице -8… -10, в регионе — от -8 до -13.

Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

К концу недели в столицу придет небольшое потепление. В воскресенье столбики термометров покажут -4… -6. Однако с уже в понедельник вернутся 10-градусные морозы.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, ожидается -5… -10 градусов и небольшой снег.

В ЦОДД предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт.