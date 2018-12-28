Декабрьская норма осадков выпала в Москве досрочно 

В Москве выпало 52 мм осадков, что соответствует месячной норме для декабря. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«По данным главной метеостанции Москвы, ВДНХ, на утро пятницы, 28 декабря, в столице с начала месяца выпало 52 мм осадков, что в точности соответствует месячной норме декабря. При этом большая часть небесной влаги выпадала в виде снега и сформировала в городе снежный покров, высота которого составляет 28 см. Такие значения заметно превышают норму. Последний раз в декабре столько снега в Москве было в 2011 г. При этом белоснежное покрывало будет радовать москвичей и гостей столицы все новогодние каникулы», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 2-3 января снега может прибавиться.