Декабрьская норма осадков выпала в Москве досрочно

По данным синоптиков, 2-3 января снега может прибавиться.

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