Синоптики предупредили о новом снегопаде в Петербурге

В четверг, 27 декабря, в Санкт-Петербурге прогнозируют осадки. В некоторых районах города выпадет снег, на дорогах ожидается гололедица, сообщает Inforeactor.

Метеорологи прогнозируют юго-западный ветер до пяти метров в секунду и повышенное атмосферное давление. Температура воздуха днём будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов Цельсия.

Ранее в ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге прошёл сильный снегопад. В городе выпало порядка 4-10 мм осадков. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, с городских улиц вывезли 39 тысяч кубометров снега.