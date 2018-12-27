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Синоптики предупредили о новом снегопаде в Петербурге 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В четверг, 27 декабря, в Санкт-Петербурге прогнозируют осадки. В некоторых районах города выпадет снег, на дорогах ожидается гололедица, сообщает Inforeactor.
Метеорологи прогнозируют юго-западный ветер до пяти метров в секунду и повышенное атмосферное давление. Температура воздуха днём будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов Цельсия.
Ранее в ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге прошёл сильный снегопад. В городе выпало порядка 4-10 мм осадков. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, с городских улиц вывезли 39 тысяч кубометров снега.
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