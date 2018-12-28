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В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение 

Вести.Ru + ещё 6 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Сразу два циклона атакуют юго-восточные и центральные районы полуострова. В прибрежной зоне волны достигают десяти метров. Из-за метели перекрыты многие трассы. А в Петропавловске-Камчатском штормовой ветер оставил без электричества несколько тысяч человек.
В юго-восточных и центральных районах полуострова наблюдаются сильные осадки и ветер. В горных районах объявлена лавинная опасность. Движение ограничено на нескольких участках краевых трасс. Отменены рейсы пассажирских автобусов из Петропавловска-Камчатского в отдаленные поселки. В Петропавловске-Камчатском из-за снега и мокрого снега на два дня запретили движение большегрузов по центральным улицам. Такая техника в гололед не может преодолеть подъемы и блокирует движение. Автовладельцев попросили пользоваться общественным транспортом.
Из-за непогоды на запасные аэродромы отправлены несколько рейсов, летевших на Камчатку. Как сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, аэропорт Петропавловска-Камчатского "Елизово" открыт. Сотрудники спецслужб всю ночь чистили взлетно-посадочную полосу и продолжают поддерживать ее в рабочем состоянии.
По его словам, командиры воздушных судов из Москвы и Новосибирска решили уйти на запасные аэродромы. Борт из столицы Владивостока вернулся в аэропорт вылета в связи с усилением ветра, порывы которого достигают 23 метров в секунду и сильной турбулентностью, передает РИА Новости.
В Минтрансе сообщили, что дороги края расчищают более 80 единиц техники. 50 из них вышло на автомагистрали Петропавловска-Камчатского.
На большую часть территории Камчатки оказывает влияние охотоморский циклон. Он подошел к полуострову со стороны Сахалина накануне вечером. Самый сильный ветер отмечается на побережьях — до 27 метров в секунду, на остальной территории региона, за исключением северной части — 14-19 метров в секунду.
В ближайшее время улучшения погодных условий не будет. 29 декабря в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах будет идти сильный снег, скорость ветра составит 20-25, а на побережьях 33-38 метров в секунду, ожидается сильное волнение.
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Погода , Общество , Минтранс РФ , РИА Новости , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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