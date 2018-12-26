Мороз не сдается. Какая погода ждет москвичей в четверг

В четверг, 27 декабря, в столичном регионе сохранится облачая погода. Пройдет небольшой снег, местами на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России

В ночные часы в мегаполисе температура понизится до -10… -12 градусов, по области похолодает до -15. Днем температура воздуха составит -7… -9 — в столице, и от -7 до -12 — по региону.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В ЦОДД просят столичных автомобилистов, по возможности, пересесть на общественный транспорт. В городе осложнено дорожное движение из-за предновогоднего ажиотажа и снегопада. Тяжелая ситуация на дорогах продлится до 28 декабря.

Ранее синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По их прогнозам, в первую ночь года температура в столице опустится до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег.