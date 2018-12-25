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В Волгограде из-за погоды задержали десять авиарейсов 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
ВОЛГОГРАД, 25 дек — РИА Новости. Снегопад стал причиной задержки 10 авиарейсов, следующих в Волгоград и из города, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда из-за сильного снегопада не принимает самолеты, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отправились на запасные аэродромы.
"Аэропорт не закрыт, но рейсы задерживаются", — сообщили РИА Новости.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, пока задерживаются 4 рейса из Волгограда и 6 прилетающих в город из Санкт-Петербурга и Москвы.
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Погода , РИА Новости , Волгоград
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