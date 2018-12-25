В Волгограде из-за погоды задержали десять авиарейсов

ВОЛГОГРАД , 25 дек — РИА Новости . Снегопад стал причиной задержки 10 авиарейсов, следующих в Волгоград и из города, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда из-за сильного снегопада не принимает самолеты, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отправились на запасные аэродромы.

"Аэропорт не закрыт, но рейсы задерживаются", — сообщили РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, пока задерживаются 4 рейса из Волгограда и 6 прилетающих в город из Санкт-Петербурга и Москвы.