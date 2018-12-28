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В Кемерово продлили режим «черного неба» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
В Кемерово продлили режим "черного неба" до вечера пятницы, 28 декабря, сообщает портал news.vse42.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.
На портале отметили, что режим неблагоприятных метеорологических условий был введен во вторник, 25 декабря. Отмечается, что он был установлен из-за морозной безветренной погоды, которая способствует накоплению в воздухе загрязняющих веществ.
Во время действия этого режима местным предприятиям рекомендуют снизить количество выбросов в атмосферу.
Ранее о введении режима "черного неба" в Кемерово сообщалось весной нынешнего года.
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Погода , Экология , Кемерово , Кемеровская Область
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