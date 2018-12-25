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Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Температура от минус 3 до минус 10 градусов прогнозируется в Москве в канун Нового года, 31 декабря. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По предварительным прогнозам, 31 декабря ожидается от минус 3 до минус 10 градусов, возможен небольшой снег, давление будет около нормы", — сказал он, добавив, что более точный прогноз будет известен за пару дней до Нового года.
До конца рабочей недели, с 26 до 29 декабря, ожидается около минус 9, минус 11 градусов днем и около минус 10, минус 14 градусов ночью.
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Погода , Новости Москвы , Общество , ИТАР-ТАСС , Москва
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