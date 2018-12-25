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Высота сугробов в Москве выросла до 29 сантиметров 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Прошедший в столице снегопад привел к увеличению высоты сугробов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на московское метеобюро.
К утру 25 декабря специалисты базовой метеостанции на ВДНХ отметили прирост семи миллиметров осадков в эквиваленте воды. Это составляет 13% от месячной нормы.
"За последние сутки высота снежного покрова выросла с 24 до 29 сантиметров, что стало максимальным значением нынешней зимы", — подчеркнули в метеобюро.
Метеорологи отмечают, что в течение дня температура составит от семи до девяти градусов ниже нуля. При этом снегопад не будет таким интенсивным, как накануне.
Тем временем в Центре организации дорожного движения призвали горожан отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Это связано с погодными условиями и усилением предновогоднего траффика. По словам специалистов, вечером на дорогах будет много машин.
Ранее синоптики пообещали жителям столичного региона 12-градусные морозы и повышение атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба. На колебания атмосферного давления могут негативно отреагировать метеозависимые горожане и те, кто перенес сосудистые кризы. Проблемы с самочувствием также могут возникнуть у гипертоников и гипотоников.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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