Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала зимнего сезона в столице выпало уже около 50 см снега, пишет "Российская газета".
Он отметил, что на снегоплавильные пункты было вывезено около 3 млн кубометров снега.
"Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 280 тыс. кубометров снега", — добавил Бирюков.
По его словам, в Москве только за минувшие выходные выпало примерно 6 см снега. Причем, по прогнозам синоптиков, эта цифра может еще возрасти.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели.