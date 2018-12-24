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В Москве с начала зимы выпало полметра снега 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала зимнего сезона в столице выпало уже около 50 см снега, пишет "Российская газета".
Он отметил, что на снегоплавильные пункты было вывезено около 3 млн кубометров снега.
"Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 280 тыс. кубометров снега", — добавил Бирюков.
По его словам, в Москве только за минувшие выходные выпало примерно 6 см снега. Причем, по прогнозам синоптиков, эта цифра может еще возрасти.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Петр Бирюков , "Российская газета" , Москва
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