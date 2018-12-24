В Москве с начала зимы выпало полметра снега

Он отметил, что на снегоплавильные пункты было вывезено около 3 млн кубометров снега.

"Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 280 тыс. кубометров снега", — добавил Бирюков.

По его словам, в Москве только за минувшие выходные выпало примерно 6 см снега. Причем, по прогнозам синоптиков, эта цифра может еще возрасти.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели.