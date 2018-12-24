Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

До конца недели в Москве без остановки будут идти снегопады. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 24 и 25 декабря — высота сугробов за эти дни вырастет до 27-29 см. При этом температура воздуха на предстоящей неделе не опустится ниже -9°C. Синоптики предупреждают о пониженном атмосферном давлении, а врачи призывают метеозависимых москвичей оставаться дома или отказаться от длительных прогулок.

На этой неделе москвичей ждут обильные снегопады. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос». Наиболее интенсивные осадки ожидаются 24 и 25 декабря. Синоптики отмечают, что в понедельник температура воздуха в столице опустится до -6°C.

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -6…-4°C. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня будет 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%», — сообщили в «Фобосе».

Там отметили, что из-за снегопадов высота сугробов в Москве увеличится до 27-29 см.

«Ожидаемое количество осадков — около 5 мм, сугробы вырастут до 27-29 см, что соответствует климатической норме последней декады января», — добавили специалисты.

В связи с обильными осадкам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей тщательно планировать свои маршруты. Из-за снегопада движение будет осложнено. Кроме того, некоторые участки в центре города будут перекрыты, чтобы пропустить автобусы с детьми, отправляющимися на елки. «Хотите везде успеть — пользуйтесь городским транспортом», — посоветовали в ЦОДД.

В ЦОДД отмечают, что пик новогодних пробок в Москве придется на 24-28 декабря. Самый тяжелый день для автомобилистов придется на 26 декабря — в этот день в столице состоится Кремлевская елка, на которую приедут дети со всей России. В связи с этим специалисты прогнозируют пробки до 10 баллов. При этом отмечается, что уже с вечера 30 декабря‬ движение должно прийти в норму.

Кроме того, из-за снегопада на выходных были задержаны или отменены десятки рейсов в московских аэропортах Внуково , Домодедово и Шереметьево . Подобные ситуации не исключены вплоть до Нового года.

Между тем, по данным «Фобоса», снегопады в Москве будут идти всю неделю. При этом температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.

«Запасы снега подрастут. Во вторник в Москве продолжится снег, причем ночью снег временами обещает быть сильным, температура ночью будет -9…-7°C, днем -8…-7°C. В ночь на среду морозы окрепнут до -12…-10°C, в дневное время ожидается не выше -9…-7°C», — пояснили синоптики.

В «Фобосе» сообщили, что к четвергу морозы в столице ослабнут — ночная температура увеличится до -8…-6°C, а дневная составит около -5°C. В пятницу, 28 декабря, днем ожидается —7…-5°C, а ночью столбики термометров опустятся до -9°C. 29 декабря, в субботу, погода не претерпит особых изменений — дневная температура составит около -5°C, ночная будет в районе -12°C.

Синоптики уточняют, что всю неделю ожидается пониженное атмосферное давление. Так, в среду оно опустится до 734 мм рт. ст., что на 13 единиц ниже нормы. При таком атмосферном фоне, отметила в разговоре с агентством «Москва» врач общей практики Виктория Агальцова, москвичи могут испытывать слабость и быструю утомляемость.

«В первую очередь, понижение атмосферного давления влияет на пациентов с хроническими заболеваниями, обычно на него реагируют люди с сердечной патологией — у них это может проявляться слабостью, болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца. Поскольку снижается давление кислорода в атмосферном воздухе, это провоцирует обострение бронхо-легочных заболеваний.

У ряда людей могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения, ощущение дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта», — пояснила медик.

Тем, кто находится в группе риска, врач посоветовала оставаться дома или сократить время прогулок.

Что касается погоды на Новый год, то, по данным «Фобоса», москвичей ждет теплая и снежная новогодняя ночь.

«Аномально много снега ожидается в Москве, до 35 сантиметров, это в два раза выше средних многолетних значений. Но будет теплее обычного, до -8°C», — сообщили синоптики.

В центре погоды добавили, что обычно температура воздуха в конце декабря в столице не поднимается выше -10°C.