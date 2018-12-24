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В Сибирь придут снегопады и морозы до -50 градусов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
С Карского моря в глубь Сибири проходит циклон, который резко меняет погоду, как в восточной, так и в западной части макрорегиона. Как сообщает Гидрометцентр России, в Красноярском крае температура опустится до -50 градусов по Цельсию, а в Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются сильные метели, передает "Российская газета".
На юго-востоке Западной Сибири, в Хакасии и центре Красноярского края ожидаются сильные снегопады, которые придут днем 21 декабря и сохранятся на протяжении последующих суток. Вслед за снежным циклоном в Красноярский край придет арктический антициклон, вследствие чего в последующие несколько дней ожидается серьезное похолодание. Так, с 22 по 24 декабря на юге Таймыра ночная температура упадет до -53 градусов, в Эвенкии столбик термометра будет колебаться от -55 до -50 градусов, в центральных районах края -45 -40 градусов.
При этом в центре Красноярского края ветер усилится до 20-25 метров в секунду, в Хакасии до 28 метров в секунду. На территории Западной Сибири, в частности в Новосибирской и Кемеровской областях, скорость ветра составит 17-24 метра в секунду. А кроме того, сюда придут метели, а на дорогах образуются заносы и гололедица. В Новосибирске ночью с 21 на 22 декабря похолодает до -27 градусов, в пригороде до -30. Лишь к утру немного потеплеет, а уже днем температура поднимется до -13-15 градусов.
До -35-38 градусов по ночам температура опустится в Томской и Омской областях. Среднесуточная температура в Барнауле также установится на 9-12 градусов ниже климатической нормы. Ночью по Алтайскому краю в среднем будет -25-30 градусов, местами до -36, днем от до 19 градусов ниже нуля, местами -23-28 градусов.
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Погода , Общество , "Российская газета" , Красноярский Край , Республика Хакасия
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