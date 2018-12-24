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Москву накроет мощный снегопад 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах 24 и 25 декабря.
Жителей и гостей столицы ждут сильные снегопады 24 и 25 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
«На предстоящей неделе в Москве время от времени будет идти снег, причем наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник», — передает сообщение представителей центра агентство «Москва».
Кроме того, отмечается, что средняя температура в эти даты составит около -7°. Уже к концу недели в столице ожидается небольшое похолодание — температура опуститься до -11°.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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