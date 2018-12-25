Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год

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Синоптики рассказали москвичам о погоде на Новый год 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
В новогоднюю ночь температура воздуха в Москве составит около 7 градусов мороза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег, температура в пределах минус трех — минус семи градусов», — рассказали в «Фобосе».
Синоптики также сообщили, что снегопад, который начался в Москве 24 декабря, продлится до конца года.
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Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству «Москва», что в новогоднюю ночь будет достаточно снежно, чтобы покататься на санках, покувыркаться в снегу и полепить снежную бабу.
При этом ситуацию с температурой воздуха Вильфанд назвал неустойчивой. По его словам, по разным оценкам в Москве может как похолодать до минус 18, так и потеплеть до нуля градусов. Наиболее вероятный сценарий — температура около 10 градусов мороза.
Комментарии6
Погода , Видео , Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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