Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год

Синоптики рассказали москвичам о погоде на Новый год

В новогоднюю ночь температура воздуха в Москве составит около 7 градусов мороза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег, температура в пределах минус трех — минус семи градусов», — рассказали в «Фобосе».

Синоптики также сообщили, что снегопад, который начался в Москве 24 декабря, продлится до конца года.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству «Москва» , что в новогоднюю ночь будет достаточно снежно, чтобы покататься на санках, покувыркаться в снегу и полепить снежную бабу.

При этом ситуацию с температурой воздуха Вильфанд назвал неустойчивой. По его словам, по разным оценкам в Москве может как похолодать до минус 18, так и потеплеть до нуля градусов. Наиболее вероятный сценарий — температура около 10 градусов мороза.