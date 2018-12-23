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Москвичи встретят Новый год в снегу и тепле 

Мослента 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителей российской столицы ожидает теплая и снежная погода в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».
«Аномально много снега ожидается в Москве, до 35 сантиметров, это в два раза выше средних многолетних значений. Но будет теплее обычного, до минус 8 градусов», — рассказали синоптики, добавив, что обычно температура воздуха в конце декабря в столице держится на отметке в 10 градусов мороза.
Прогнозировать погоду на новогоднюю ночь начали с середины ноября. Тогда в Гидрометцентре предполагали, что столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Дневная температура, по предварительной информации, будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.
По данным долгосрочного прогноза Gismeteo на 23 декабря, в новогоднюю ночь может похолодать до минус 15 градусов, а днем 1 января ожидается до минус 5 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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