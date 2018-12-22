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Спасатели начали подготовку к новому спуску на шахту в Соликамске 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: НА ПЕРМСКОЙ ШАХТЕ УМЕНЬШИЛИСЬ ТЕМПЕРАТУРА И ЗАДЫМЛЕНИЕ, СПАСАТЕЛИ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ СПУСКУ К ВОЗМОЖНОМУ МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ГОРНЯКОВ — ОПЕРШТАБ
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Погода , РИА Новости , Соликамск
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