Спасатели начали подготовку к новому спуску на шахту в Соликамске

РИА НОВОСТИ : НА ПЕРМСКОЙ ШАХТЕ УМЕНЬШИЛИСЬ ТЕМПЕРАТУРА И ЗАДЫМЛЕНИЕ, СПАСАТЕЛИ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ СПУСКУ К ВОЗМОЖНОМУ МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ГОРНЯКОВ — ОПЕРШТАБ