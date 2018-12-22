До 15 см снега выпадет в Москве за два дня

До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

"С начала декабря (когда в городе пошел первый заметный снег в этом году) в столице выпало порядка 45 см снега. Это почти месячная норма осадков. И до конца уходящего года ожидается еще примерно сантиметров 15. Этот снег выпадет в основном в ближайшие два-три дня", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

В городе привлечено к работе около 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. "Можно и больше, но в этом пока нет необходимости", — пояснил Бирюков. Все объекты дорожного хозяйства в столице обрабатываются противогололедными материалами в соответствии с действующими нормативами и технологиями, снег вывозят на снегосплавные пункты. Проводится уборка подходов к остановочным павильонам, станциям Московского центрального кольца и метрополитена, отметили в Комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в городе очищают от снега около 17,5 тыс. двускатных кровель.

Снегопад в столице начался вечером в пятницу. Гидрометцентр РФ назвал погоду в Московском регионе потенциально опасной в связи со снежными заносами в субботу и воскресенье. В течение субботы местами синоптики прогнозируют в Москве и Московской области метель, на дорогах снежные заносы и гололедицу. В воскресенье днем столбик термометра опустится до минус трех — минус пяти градусов, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.