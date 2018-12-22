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Высота снежного покрова в Москве достигла 24 сантиметров 

Москва24 47 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Высота снежного покрова достигла 24 сантиметров в некоторых районах столицы. А в подмосковной Коломне местами она выросла до 30 сантиметров, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
По его словам, эти показатели соответствует климатической норме второй декады января. Тишковец добавил, что в субботу в 1:22 наступил момент зимнего солнцестояния.
Гидрометцентр из-за снегопада объявил желтый уровень опасности. В ГУ МЧС по столице предупредили о снежных заносах, метели и гололедице утром и днем.
В транспортном комплексе Москвы водителям посоветовали пересесть на городской общественный транспорт. При поездках на автомобилях горожанам нужно быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, за рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , МЧС , Коломна , Москва
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