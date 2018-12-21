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Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©mos.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.
«Новый год мы встретим точно со снегом… Хороший такой красивый снежный покров», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Он отметил, что с субботы, 22 декабря, в московском регионе начнется небольшое потепление.
Ранее сообщалось, что в Москве 22 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Также Вильфанд сообщил, что на азиатской территории России с субботы, 22 декабря, установится аномальная морозная погода с температурой ниже нормы на 12 °С.
RT на русском: последние новости
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе В Москве 17 декабря ожидается до -12 °С Может ли Москва стоять за протестами «жёлтых жилетов»
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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