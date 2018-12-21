Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.

«Новый год мы встретим точно со снегом… Хороший такой красивый снежный покров», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что с субботы, 22 декабря, в московском регионе начнется небольшое потепление.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Также Вильфанд сообщил, что на азиатской территории России с субботы, 22 декабря, установится аномальная морозная погода с температурой ниже нормы на 12 °С.