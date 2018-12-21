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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на субботу из-за снежных заносов на дорогах 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 22 декабря 2018 г., из-за снежных заносов на дорогах. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщали, что с вечера пятницы и все выходные в столичном регионе будет идти снег, сугробы вырастут на 10-15 см. По их данным, атмосферное давление в пятницу начнет понижаться, к субботе оно упадет до 749 мм, то есть понизиться за сутки почти на 15 единиц. Отмечается также, что сформированный над Северным морем циклон принесет повышение температуры, она будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Днем в субботу в городе ожидается минус 3 — минус 5, по области до минус 8. В воскресенье в течение суток в столице минус 5 — минус 7, по области минус 5 — минус 10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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