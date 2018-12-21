Атмосферное давление в Москве ощутимо понизится в выходные

В выходные в столичном регионе синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления. Также ожидается потепление и снег, говорится на сайте "Метеовести".

Прогнозируется, что 22 и 23 декабря в московском регионе продолжится падение атмосферного давления, погоду в Москве Подмосковье будет определять циклонический вихрь, который придет к нам из Атлантики.

В субботу будет облачно, временами пройдет снег, потеплеет до минус 3— минус 5 градусов в городе, и до 7 градусов мороза по области.

В Москве к вечеру температура воздуха составит 1–3 градуса ниже нуля и 1–6 градусов мороза по области.

Давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов в столице. Атмосферное давление понизится до 739-740 миллиметров ртутного столба.