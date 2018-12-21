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Атмосферное давление в Москве ощутимо понизится в выходные 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В выходные в столичном регионе синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления. Также ожидается потепление и снег, говорится на сайте "Метеовести".
Прогнозируется, что 22 и 23 декабря в московском регионе продолжится падение атмосферного давления, погоду в Москве и Подмосковье будет определять циклонический вихрь, который придет к нам из Атлантики.
В субботу будет облачно, временами пройдет снег, потеплеет до минус 3— минус 5 градусов в городе, и до 7 градусов мороза по области.
В Москве к вечеру температура воздуха составит 1–3 градуса ниже нуля и 1–6 градусов мороза по области.
Давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов в столице. Атмосферное давление понизится до 739-740 миллиметров ртутного столба.
А вот Новый год москвичи встретят со снегом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в городе появится снежный покров. По его словам, в целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10–15 градусов мороза, а днем около 8–10 градусов ниже нуля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Москва , Московская область
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