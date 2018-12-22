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Синоптики обещали москвичам метели и заносы на дорогах 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Потенциально опасной объявлена погода в Москве и области из-за снежных заносов, ожидаемых 22 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Столичный регион ждут снегопады, метели, заносы на дорогах и гололедица. В Москве температура воздуха ожидается от четырёх до двух градусов ниже нуля, в Московской области — от семи до двух градусов мороза, говорится на сайте вкедомства.
Днём ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 12 м/с, в ночные часы порывы усилятся до 17 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Как писал ранее News.ru, «Аэрофлот» меняет время вылета из аэропорта Шереметьево утром 22 декабря из-за неблагоприятных метеорологических условий. Дол этого сообщалось, что выходные принесут в Москву незначительное потепление, но при этом они будут снежными.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва
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