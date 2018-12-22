Синоптики обещали москвичам метели и заносы на дорогах

Потенциально опасной объявлена погода в Москве и области из-за снежных заносов, ожидаемых 22 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Столичный регион ждут снегопады, метели, заносы на дорогах и гололедица. В Москве температура воздуха ожидается от четырёх до двух градусов ниже нуля, в Московской области — от семи до двух градусов мороза, говорится на сайте вкедомства.

Днём ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 12 м/с, в ночные часы порывы усилятся до 17 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.