МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о снеге и гололедице в субботу, 22 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют снизить скорость, а также держать дистанцию от едущих впереди транспортных средств. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовано "быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми".

Ранее сообщалось, что на Москву опустился "морозный туман".

В субботу в Москве ожидается до -4°С.