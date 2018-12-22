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МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о снеге и гололедице в субботу, 22 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка.
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют снизить скорость, а также держать дистанцию от едущих впереди транспортных средств. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовано "быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми".
Ранее сообщалось, что на Москву опустился "морозный туман".
В субботу в Москве ожидается до -4°С.
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Погода , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , МЧС
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