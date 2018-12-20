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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 

РИА Новости 39 минут назад
Юго-восточный ветер в выходные дни будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, ожидается снегопад, высота снежного покрова увеличится на 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"При ветре 5-10 метров в секунду и высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем показывают термометры. Высота снежного покрова в Москве составляет 23-25 сантиметров, за эти выходные снега еще добавится сантиметров на 10", — сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в выходные погоду будет определять атлантический циклон, температура воздуха начнет постепенно повышаться. В пятницу вечером будет снегопад, а выходные снег продолжится.
"В субботу, в воскресенье и в понедельник погода облачная, время от времени будет идти снег. Температура воздуха в ночные часы в области будет колебаться в пределах минус 5 — минус 11 градусов. В Москве это около минус 6 — минус 8 градусов. Дневная температура будет минус 5 — минус 7. В этих пределах все дни", — уточнила Позднякова.
Как подчеркнула синоптик, самое низкое атмосферное давление будет 23, 24 декабря и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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