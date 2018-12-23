На Крым надвигается шторм 

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня в связи с сильными дождями и ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; отложение мокрого снега, гололед, гололедица; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с" — говорится в сообщении.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.