Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Крым надвигается шторм 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня в связи с сильными дождями и ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; отложение мокрого снега, гололед, гололедица; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с" — говорится в сообщении.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Погода , Общество , МЧС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе195
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске14
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН573
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель21
Умер последний участник Варшавского восстания3
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Общество
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
02:58
Украина испугалась «кровавого замеса» с Россией
Конфликты Армия
00:57
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Наука и техника
00:47
Пожар на шахте «Уралкалия»: найдены тела рабочих
Происшествия Статьи
00:49
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Политика Конфликты
00:16
Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане
Украина В мире
03:16
В «российском деле» появился загадочный виток
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение