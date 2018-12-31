В ведомстве рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев.
В Крыму в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
«На южном берегу Крыма и в горах ожидается сильный дождь со снегом, в горах — сильный снег; местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега», — говорится в сообщении экстренных служб.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций также рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев и не останавливаться рядом с рекламными билбордами, дорожными знаками и электролиниями.