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В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 30 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В ведомстве рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев.
В Крыму в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
«На южном берегу Крыма и в горах ожидается сильный дождь со снегом, в горах — сильный снег; местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега», — говорится в сообщении экстренных служб.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций также рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев и не останавливаться рядом с рекламными билбордами, дорожными знаками и электролиниями.
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Погода , МЧС , Республика Крым
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