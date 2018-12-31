В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Крыму

В ведомстве рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев.

«На южном берегу Крыма и в горах ожидается сильный дождь со снегом, в горах — сильный снег; местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега», — говорится в сообщении экстренных служб.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций также рекомендовали жителям полуострова не оставлять свои машины вблизи больших деревьев и не останавливаться рядом с рекламными билбордами, дорожными знаками и электролиниями.