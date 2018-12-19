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В Мордовии выпал серый снег 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: группа "Мордовия online" во Вконтакте
В поселке Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия снег покрылся слоем серой пыли. Об этом сообщает ТелеСеть Мордовии (10 канал).
По словам местных жителей, причиной возникновения "удивительных осадков" могла послужить аварийная ситуация на предприятии по производству цемента, расположенном в поселке.
Однако на данный момент местные власти не могут подтвердить эту информацию и будут ждать результатов проб и анализов.
"Глава района связывался с руководством "Мордовцемента" — предполагали, что это выброс цементной пыли. Они пока выясняют. Утверждать точно, что это с "Мордовцемента" произошло, мы пока не можем", — заявил глава администрации поселка Комсомольский Александр Ульянов.
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