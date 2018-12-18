Судоходство по Керченскому проливу прекратили по погодным условиям

Судоходство по Керченскому проливу прекращено по погодным условиям с утра шестнадцатого декабря, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Прекращение работы (Керчь-Еникальского канала, Таманского судоходного пути и Керченской переправы — ред.) по погодным условиям с шести утра шестнадцатого декабря, ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду", — сообщила пресс-служба.

Представители Росморречфлота уточнили, что в связи с неблагоприятной погодной обстановкой пока сложно говорить, когда судоходство будет возобновлено.