Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, когда в Москве закончатся морозы.
«Холодная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнёт постепенно ослабевать — на два-три градуса каждый день», — заявила она.
По её словам, до оттепели пока дело не дойдёт.
Ранее сообщалось, что в Москве 17 декабря ожидается до -12 °С.
10 декабря URA.RU сообщало, что в Кургане частично отменили занятия в школах из-за мороза.