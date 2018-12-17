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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся морозы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, когда в Москве закончатся морозы.
«Холодная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнёт постепенно ослабевать — на два-три градуса каждый день», — заявила она.
По её словам, до оттепели пока дело не дойдёт.
Ранее сообщалось, что в Москве 17 декабря ожидается до -12 °С.
10 декабря URA.RU сообщало, что в Кургане частично отменили занятия в школах из-за мороза.
RT на русском: последние новости
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