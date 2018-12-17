В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся морозы

«Холодная погода продержится в Москве и области до середины следующей недели. Дальше мороз начнёт постепенно ослабевать — на два-три градуса каждый день», — заявила она.

По её словам, до оттепели пока дело не дойдёт.

Ранее сообщалось, что в Москве 17 декабря ожидается до -12 °С.

10 декабря URA.RU сообщало, что в Кургане частично отменили занятия в школах из-за мороза.