Москвичи пережили самую холодную ночь

Ночь на 17 декабря стала самой холодной с наступления зимнего сезона в столичном регионе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На базовой метеостанции на ВДНХ температура опустилась до 15,8 градусов ниже нуля. А в некоторых районах Подмосковья столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов.

По предварительным прогнозам, морозы продержатся всю неделю.