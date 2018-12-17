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На Москву опустился «морозный туман» 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 17 декабря, видимость в Москве ухудшилась из-за "морозного тумана". Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, туман образовался из-за резкого похолодания.
Он также добавил, что видимость в столице ухудшилась до 600-1000 метров.
Тишковец подчеркнул, что подобное погодное является обычно характерно для климата Сибири и Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь за всю зиму.
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