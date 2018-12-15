Сегодня в Москву придет арктический холод

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Арктический холод придет в Москву в ночь на воскресенье 

Москва24 1 час назад
В ближайшие дни в Москве будет по-настоящему холодно. В регион придут двадцатиградусные морозы. В субботу днем, 15 декабря, ожидается до минус восьми, но уже ночью в город придет арктический холод.
"Резкое понижение температуры мы ожидаем в ночь на воскресенье на фоне малооблачной и без осадков погоды. Минимальная температура в мегаполисе составит -17…-19 градусов. На востоке Подмосковья до -20, а в западных районах Московской области пока еще не опустится ниже -10 градусов", — рассказал в эфире телеканала Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов энергетики увеличат температуру в батареях. В квартирах москвичей будет тепло и комфортно.
По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, текущее похолодание — это возвращение к норме, а не аномалия.
При этом он отметил, что в середине века мы уже можем отвыкнуть от снега в Новый год. Семенов пояснил, что в настоящее время температура через ноль переходит в начале ноября, но через 30 лет это будет происходить уже в начале декабря.
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