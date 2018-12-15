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Антициклон установит в Москве январскую погоду 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Жителей столичного региона в субботу, 15 декабря, ожидает небольшой снег и до шести градусов мороза. В Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 9 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет дуть слабый северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Ожидается гололедица, местами сильная.
Антициклон, который смещается со Скандинавии, принесёт с собой и повышение атмосферного давления, которое составит 758 миллиметров ртутного столба.
В ночь на воскресенье в столичном регионе сильно похолодает. Температура постепенно понизится до январских значений. В Москве столбики термометров опустятся до минус 14 градусов, по области — до минус 16 градусов.
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