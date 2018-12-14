Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мэй сбежала с саммита ЕС после жесткого выступления коллег
Мэй сбежала с саммита ЕС после жесткого выступления коллег

В квартирах станет теплее с приходом морозов в Москву 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
МОЭК решила повысить температуру на внутренних системах отопления в домах в связи с похолодаеим в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
В МОЭК уточнили, что на протяжении всего отопительного сезона в оперативном режиме корректируют температурный график в зависимости от погодных условий.
Плановые значения при -5 градусах на улице составляют 96 градусов в теплосети, при -15 — 125 градусов, при -22 — 130 градусов.
По прогнозам синоптиков, сильные морозы до -18 градусов придут в Москву в ближайшие выходные, 15–16 декабря. Похолодание принесет сильный антициклон.
В субботу температура воздуха составит от 4 до 6 градусов мороза. В области похолодает до -9. Порывы ветра составят 2–7 метров в секунду.
В воскресенье температура опустится еще больше. В столице подморозит до 17–19 градусов ниже нуля. На востоке Подмосковья столбики термометра покажут -20.
Вместе с морозами горожан ожидает и аномальное высокое атмосферное давление, которое 15 декабря составит 761 миллиметр ртутного столба, а 16 декабря повысится до 764 миллиметров.
Морозно будет и в начале следующей недели. Днем в понедельник ожидается 11 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до -15.
Москва24: последние новости
Двадцатиградусные морозы ударят в столичном регионе в выходные Водителям посоветовали не садиться за руль из-за снегопада Синоптики предупредили москвичей о гололедице в пятницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сбежала с саммита ЕС после жесткого выступления коллег
Войска ДНР готовы к войне с Украиной78
Дознавательница из Уфы вернется на службу62
Чиновник увидел сотрудников СК и упал в обморок20
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным48
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе обрушился потолок
Происшествия
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение