Резкий уход в минус: москвичи посинеют от холода

На Москву надвигается скандинавский антициклон, который понизит дневную температуру в столице до -22°С. На следующей неделе морозы в столице усилятся, синоптики также прогнозируют небольшие снегопады. Атмосферное давление повысится до 768 мм рт. ст. «Газета.Ru» — о том, к какой погоде готовиться горожанам на предстоящей неделе.

В пятницу в Москве будет пасмурно, местами пройдет слабый снег. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». 14 декабря температура понизится до значений, близких к климатической норме — днем в столице будет -4…-2°С, ночью -6…-4°С. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, атмосферное давление повышенное, 759 мм рт. ст.

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15 декабря, в субботу, к Москве подойдет скандинавский антициклон, который существенно усилит морозы. Днем синоптики прогнозируют -6…-4°С, а ночью температура понизится до -16…-14°С. Осадков в течение дня не ожидается. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с, атмосферный фон продолжит расти и составит 763 мм рт. ст.

Если вы понимаете, что новогодние праздники уже близко, а соответствующего настроения нет от слова «совсем», отправляйтесь на Красную площадь — там праздничный заряд вам обеспечен.

Традиционно на главной площади страны проходит ярмарка с елочными украшениями, теплыми вещами и оригинальными подарками. Рядом будут работать фудкорты, где москвичей напоят глинтвейном и накормят блинами. Ну и, конечно, каток с видом на сердце города.

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В воскресенье, 16 декабря, Москва попадет в центр антициклона, температура воздуха в столице резко упадет. Днем будет -16…-14°С, а ночью столбики термометров опустятся до -20…-18°С. Ветер в течение дня переменный, слабый. Атмосферное давление высокое, 764 мм рт. ст.

Всем бесстрашным любителям искусства советуем пойти в один из московских музеев — вход туда, как и каждое третье воскресенье месяца, бесплатный. Например, в Музее декоративно-прикладного искусства работает выставка «Придумано и сделано в России», а в Гостином дворе можно посмотреть на стереографии, запечатлевшие Россию на рубеже XIX и ХХ веков.

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С началом новой недели морозы в столице немного ослабнут, но связанные бабушкой носки все равно окажутся самым полезным предметом гардероба. 17 декабря, в понедельник, дневная температура воздуха в столице ожидается в пределах -9…-7°С, ночная -13…-11°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон 761 мм рт. ст.

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18 декабря, во вторник, погода существенно не изменится. В Москве по-прежнему будет морозно и без осадков. Днем синоптики прогнозируют -9…-7°С, ночью -16…-14°С. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с, давление 762 мм рт. ст.

Приближаются новогодние праздники, а вы еще ни разу не испекли имбирное печенье? Пора что-то менять в своей жизни. Устройте праздничный вечер, пригласите друзей и вместе с ними приготовьте рождественские десерты. А чтобы расширить меню, отправляйтесь на площадь Революции, где научат готовить елочки-брауни, пряные рождественские кексы и какао, или в Климентовский переулок — там пройдет мастер-класс по изготовлению пирожного «Русская шапка». Впрочем, жителям северо-запада можно даже не выезжать в центр: на Строгинском бульваре, 19, научат готовить «молодильные яблоки в карамели».

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Суровые по меркам столицы морозы вместе со снегом вернутся в среду, 19 декабря. Днем и ночью в Москве будет -20…-15°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, атмосферный фон 761 мм рт. ст.

Вечером предлагаем начать подготовку аксессуаров для новогодней елки. Ставим любимую музыку, открываем видеоурок на ютубе и делаем хэнд-мейд украшения с домашними. Или же можете отправиться в сквер на Олонецком проезде, где в 16:00 начнется мастер-класс по изготовлению новогодних венков из шишек, веточек ели, лент и игрушек.

Газета.ru

20 декабря, в четверг, в столице пройдут небольшие снегопады, однако существенного потепления не ожидается. Дневная и ночная температура будет на уровне -15…-10°С. Ветер восточный, 1-6 м/с, атмосферное давление 760 мм рт. ст.

Если вы в постоянном поиске новых образов, предлагаем отправиться на Кузнецкий мост, где в 17:00 у ЦУМа состоится мастер-класс о трендах зимней моды. Возможно, вы почерпнете для себя что-то новое или вдохновитесь идеями стилистов — хотя, учитывая прогнозы синоптиков, от лыжных штанов пока лучше не отказываться.

К окончанию рабочей недели морозы вновь усилятся. Днем синоптики прогнозируют -22…-17°С, а ночью столбики термометров опустятся до -28…-23°С. Осадков не ожидается, ветер переменный, слабый. Атмосферный фон повысится до 768 мм рт. ст. Вместо прогулок после работы проведите вечер дома за любимым сериалом. Не забывайте подкрепляться витаминами — вирусы никто не отменял.