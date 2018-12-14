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В Москве в пятницу днем ожидается до 6 градусов мороза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода, гололедица, снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу.
"Облачно. Небольшой снег. Гололедица", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в Москве ожидается от минус 6 до минус 4 градусов. По области похолодает до минус 9 — минус 4 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура в столице составит около минус 7 — минус 5 градусов. В Подмосковье термометры покажут минус 10 — минус 5 градусов. В ночные часы местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.
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