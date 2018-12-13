Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителям посоветовали не садиться за руль из-за снегопада 

Москва24 38 минут назад
Вечером 13 декабря погодные условия в Москве ухудшатся, а начавшийся ранее снегопад продолжится. В связи с этим водителям лучше отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает информационный центр Транспортного комплекса столицы.
Интенсивность осадков усилится к часу пик. "Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий", — отмечается в сообщении.
Москвичей попросили по возможности оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт, который работает в штатном режиме.
Если избежать поездки на автомобиле нельзя, Транспортный комплекс рекомендует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
Москва24: последние новости
В четверг в Москве резко похолодает Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы Столичных водителей призвали быть осторожнее из-за тумана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»111
Россия ответила на высылку дипломата из Словакии20
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Украинцы осудили Гнойного за рэп о Донбассе
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт137
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
33:31
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Политика
00:52
ТЦ «МЕГА Белая Дача» горит
Пожары Происшествия
00:58
Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу»
Шоу-бизнес
00:44
Бойня в Назрани: боевики уничтожены ответным огнем
Происшествия Кавказ
00:57
Джигурда выиграл суд у белорусского казино
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение