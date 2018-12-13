К москвичам обратились с предупреждением

Водителям посоветовали не садиться за руль из-за снегопада

Вечером 13 декабря погодные условия в Москве ухудшатся, а начавшийся ранее снегопад продолжится. В связи с этим водителям лучше отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает информационный центр Транспортного комплекса столицы.

Интенсивность осадков усилится к часу пик. "Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий", — отмечается в сообщении.

Москвичей попросили по возможности оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт, который работает в штатном режиме.

Если избежать поездки на автомобиле нельзя, Транспортный комплекс рекомендует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.