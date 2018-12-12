«Спокойные» дни в Москве закончатся

Среда, 12 декабря, станет последним «спокойным» днем в столичном регионе: на город надвигается полномасштабная зима со снегом и морозами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В течение дня ситуация будет обусловлена влиянием Черноморского циклона, облачная погода сохранится. Ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду. Днем около нуля градусов, атмосферное давление будет меняться мало», — уточнил спецалист.

По данным синоптиков, 12 декабря станет последним днем оттепели.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, понижение температуры начнется с четверга, 13 декабря, на дорогах образуется гололедица.