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В Крыму за сутки выпали две месячные нормы осадков 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сильные дожди с мокрым снегом прошли за последние сутки на всей территории полуострова, выпало две месячные нормы осадков, что пополнило запасы воды на полуострове, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму 11 и 12 декабря в связи с выходом южного циклона. В Крыму во вторник и в ночь на среду прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки.
Положительным итогом прохождения циклона стало выпадение большого количества влаги, что пополнит запасы естественных водохранилищ полуострова, сообщили в гидрометцентре. Неприятности же принес сильный ветер — его скорость в горах достигала 34 м/с, сказали в ведомстве.
Циклон уже покинул территорию Крыма, 13-14 декабря есть вероятность небольших осадков, далее до 20 числа в Крыму ожидается погода без осадков, с температурой днем чуть выше нуля, ночью — небольшие заморозки.
Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма на начало декабря составлял 107,7 миллиона кубометров, тогда как к началу достаточно засушливой осени общий объем превышал 131 миллион кубометров воды, сообщили ранее в гидрометцентре полуострова.
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