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Морозная погода вернётся в Москву к выходным 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Метеоролог в эфире НСН рассказал, что в первой половине недели в столичном регионе будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега.
Переменчивая погода ожидаем москвичей и гостей столицы в ближайшую неделю. Такая ситуация возникнет из-за противостояния двух погодных систем. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков (слушайте аудио).
«Ситуация в атмосфере будет характеризоваться противостоянием двух активных погодных систем: черноморского циклона, который выйдет на Украину, и скандинавского антициклона с центром на Русском Севере. В первой половине недели влияние на погоду Москвы окажут атмосферные фронты южного циклона. Ожидается затяжная оттепель и много осадков. Температура зависнет около нулевой отметки, осадки будут выпадать в виде мокрого снега или мокрого снега с дождём. Не исключены и замерзающие осадки с формированием гололёда. Весьма вероятен объективный туман. Атмосферное давление в этот период будет пониженным», — отметил специалист.
По словам Леонида Старкова, к выходным в столичный регион придут морозы.
«Во второй половине недели пересилит холодный антициклон. На фоне понижения температуры и роста атмосферного давления осадки станут выпадать в виде снега, постепенно их интенсивность уменьшится. К выходным в Москву вернётся морозная погода с ночными значениями до -10 °С», — заключил в эфире НСН Старков.
Ранее столичных водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров. Такое явление связано с высокой вероятностью очаговых туманов, сообщает АГН «Москва». При этом в прошедшую ночь в столице был объявлен «жёлтый уровень» опасности из-за гололёда. Он действовал до утра 10 декабря.
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