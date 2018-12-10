Морозная погода вернётся в Москву к выходным

Метеоролог в эфире НСН рассказал, что в первой половине недели в столичном регионе будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега.

Переменчивая погода ожидаем москвичей и гостей столицы в ближайшую неделю. Такая ситуация возникнет из-за противостояния двух погодных систем. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков (слушайте аудио).

«Ситуация в атмосфере будет характеризоваться противостоянием двух активных погодных систем: черноморского циклона, который выйдет на Украину, и скандинавского антициклона с центром на Русском Севере. В первой половине недели влияние на погоду Москвы окажут атмосферные фронты южного циклона. Ожидается затяжная оттепель и много осадков. Температура зависнет около нулевой отметки, осадки будут выпадать в виде мокрого снега или мокрого снега с дождём. Не исключены и замерзающие осадки с формированием гололёда. Весьма вероятен объективный туман. Атмосферное давление в этот период будет пониженным», — отметил специалист.

По словам Леонида Старкова, к выходным в столичный регион придут морозы.

«Во второй половине недели пересилит холодный антициклон. На фоне понижения температуры и роста атмосферного давления осадки станут выпадать в виде снега, постепенно их интенсивность уменьшится. К выходным в Москву вернётся морозная погода с ночными значениями до -10 °С», — заключил в эфире НСН Старков.