Мороз, солнце и аномально высокое давление ожидаются в Москве на выходных

Аномально высокое давление и резкое похолодание ожидаются в столице на предстоящих выходных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«В выходные произойдет существенное изменение характера погодных условий: на фоне повышения атмосферного давления будет усиливаться антициклональная циркуляция воздушных масс, осадки прекратятся, облаков практически не будет и такая ситуация будет способствовать охлаждению в ночные часы и без того холодного воздуха, поступающего с востока, северо-востока. В субботу в столице и Московской области пока еще будет облачно, без существенных осадков. Температура в ночь на субботу понизится, но незначительно, мы ожидаем минус 4-6 градусов, по области минус 4-9, ветер северо-восточный 2-7 м/с, атмосферное давление в субботу повысится до 761 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в ночь на воскресенье ожидается резкое понижение температуры. «На фоне малооблачной погоды минимальная температуры в мегаполисе — минус 17-19 градусов, на востоке области до минус 20 градусов, а в западных районах области пока не ниже минус 10 градусов, там похолодание наступит позднее. В воскресенье днем на фоне хотя и солнечной без осадков погоды в столице будет морозно не выше минус 13-15 градусов в мегаполисе и минус 12-17 в Подмосковье. Ветер слабый переменный, атмосферное давление повысится еще больше, до 764 мм ртутного столба. Давление на выходных повысится выше нормы очень существенно, примерно на 17 мм ртутного столба», — отметил синоптик.

Он также добавил, что такой характер погоды сохранится в столице и на следующей неделе. «Такая ясная и морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-10 ниже средних многолетних значений сохранится в регионе как минимум до середины следующей недели», — резюмировали в «Фобосе».