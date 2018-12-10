В Москве не будет тумана на этой неделе

Туманов в столичном регионе в течение недели не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москве из-за повышения температуры прогнозируются туманы и ухудшение видимости.

"Туманов на этой неделе не будет. Мы прогнозируем только осадки и гололедицу", — сказал он.

По прогнозам метеорологов, в течение недели в столице ожидается оттепель до плюс одного градуса, до воскресенья выпадет больше трети месячной нормы осадков.