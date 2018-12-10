Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Туманы прогнозируются в Москве из-за повышения температурного фона на 5 градусов выше нормы, ожидается ухудшение видимости до 500 метров, сообщили в центре погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в понедельник прогнозируется оттепель с небольшими осадками.

"Сегодня в Москве высока вероятность очаговых туманов и ухудшение видимости до 500 метров", — сообщили в центре погоды в понедельник.

Уточняется, что туман образуется в городе из-за повышения температуры воздуха на 5 градусов выше климатической нормы.