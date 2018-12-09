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В Роструде напомнили даты новогодних каникул 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Роструде рассказали, когда в России начнутся длинные новогодние выходные. Последняя неделя года будет длинной — с 24 декабря по 29 декабря. Длинная рабочая неделя позволит не прерывать новогодние каникулы. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Выходные же начнутся в воскресенье, 30 декабря, и закончатся во вторник, 8 января 2019 года.
Первым рабочим днем года будет 9 января. Нерабочие дни с субботы и воскресенья, 5 и 6 января, увеличат количество выходных дней после 1 мая в 2019 году. 2 и 3 мая, четверг и пятница, также будут нерабочими.
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