Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год

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В Гидрометцентре сделали прогноз на 2019 год 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Звезде» рассказал о климатических изменениях в 2019 году.
Синоптики не исключают усиления климатического феномена Эль-Ниньо, который может привести к значительному потеплению в 2019 году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Есть наметки на то, что начинает развиваться феномен Эль-Ниньо. То есть повышение температуры на экваторе — в восточных акваториях Тихого океана. Если это действительно так, тогда 2019-й будет одним из самых теплых за последние годы», — отметил Вильфанд в программе «Между тем».
В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет о средней глобальной температуре. В каких именно уголках мира ожидать максимального потепления — неизвестно.
«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она наиболее высокой — можно только прогнозировать», — пояснил Вильфанд.
«В области долгосрочных прогнозов есть объекты прогноза — не что произойдет в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде, а насколько изменится температура на Европейской территории Россию в среднем за зиму», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
В интервью «Звезде» Роман Вильфанд также рассказал, можно ли полагаться на народные приметы, чтобы определить, какая погода нас ждет.
«Мы проверяли народные приметы. Не оправдались. Я думаю, что тут работает человеческая психология», — заключил эксперт.
Полная версия интервью с Романов Вильфандом доступна на сайте «Звезды».
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