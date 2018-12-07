Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год

В Гидрометцентре сделали прогноз на 2019 год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Звезде» рассказал о климатических изменениях в 2019 году.

Синоптики не исключают усиления климатического феномена Эль-Ниньо, который может привести к значительному потеплению в 2019 году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть наметки на то, что начинает развиваться феномен Эль-Ниньо. То есть повышение температуры на экваторе — в восточных акваториях Тихого океана. Если это действительно так, тогда 2019-й будет одним из самых теплых за последние годы», — отметил Вильфанд в программе «Между тем».

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет о средней глобальной температуре. В каких именно уголках мира ожидать максимального потепления — неизвестно.

«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она наиболее высокой — можно только прогнозировать», — пояснил Вильфанд.

«В области долгосрочных прогнозов есть объекты прогноза — не что произойдет в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде, а насколько изменится температура на Европейской территории Россию в среднем за зиму», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В интервью «Звезде» Роман Вильфанд также рассказал, можно ли полагаться на народные приметы, чтобы определить, какая погода нас ждет.

«Мы проверяли народные приметы. Не оправдались. Я думаю, что тут работает человеческая психология», — заключил эксперт.