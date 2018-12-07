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Морозы в регионах Западной Сибири пошли на спад 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Аномальные морозы на территории регионов Западной Сибири пошли на спад, в ближайшие дни температура повысится и погода станет более комфортной, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
"Морозы были аномальные, но не рекордные. Сейчас идет ослабление морозов по всей территории юго-востока Западной Сибири. Минус 40 градусов ночью оставалось только в Кош-Агаче Республики Алтай, и Томская, и Кемеровская области уже вышли из 40-градусной отметки, ждем дальнейшего ослабления морозов, погода будет более комфортной. Ночью температура приблизится к 20-25, днем — 12-17 градусам", — сказал Ягудин.
Исключение составляет Иркутская область, где, по данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки местами температура снизится до -43 градусов. Однако 8 декабря ожидается потепление.
Морозы в Кемеровской области, где в ночь на пятницу температура местами опускалась до 37-38 градусов ниже нуля, стали причиной гибели от переохлаждения двух человек. Как сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, еще 13 человек были госпитализированы. "Двух человек в Юрге и в Кемерове спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей", — сказали в департаменте.

Коммунальные аварии

В городе Бердске под Новосибирском вечером в четверг, когда стояли 30-градусные морозы, произошла авария на котельной "Новая". Без тепла на несколько часов остались 11 жилых многоквартирных домов и детская поликлиника. "Правительством Новосибирской области ситуация была взята на оперативный контроль, все необходимые действия были отработаны совместно с муниципалитетом. Авария устранена в 00:15 часов 7 декабря (20:15 мск 6 декабря), теплоснабжение было оперативно восстановлено", — приводит пресс-служба правительства Новосибирской области слова замгубернатора Сергея Семки.
Порядка 1,6 тыс. человек остались без холодной воды в поселке Изыхские Копи в Хакасии, где из-за 30-градусных морозов перемерз трубопровод. Это 500 частных жилых домов, школа и детский сад. Водоснабжение планируется восстановить до конца дня.
Как отметили в пресс-службе правительства Хакасии, морозы вскрыли слабые места при подготовке региона к зиме. За последние два-три дня в селах Бородино и поселке Коммунар произошли аварии на теплосетях, в городе Черногорске из-за низкого запаса угля снижена температура теплоносителя в трех котельных. Власти предпринимают усилия для исправления ситуации.
Холода мешают устранить и крупную аварию на канализации в поселке Белореченском Иркутской области, которая произошла 2 декабря. Попавшие в канализационные колодцы строительный мусор и куски оконных блоков привели к засору, в результате произошла течь, и нечистоты в течение нескольких дней вытекали на улицы поселка. На сильном холоде техника аварийной бригады замерзала и ломалась, поэтому быстро устранить аварию не получилось. Как рассказал в пятницу ТАСС глава поселка Сергей Ушаков, в пятницу место прорыва было найдено, течь устранена, но засор еще не ликвидирован.
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