Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ведущая прервала прямой эфир и покончила с собой
Ведущая прервала прямой эфир и покончила с собой

В сюжет «России 1» о сибирских морозах закрался фейк 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В сюжете эфира телеканала «Россия 1» о сильных морозах в Сибири заметили кадры инцидента, произошедшего в 2017 году в Казахстане. На это обратил внимание Telegram-канал «Минправды».
Новостной сюжет телеканала сообщал о чрезвычайной ситуации в Сибири. По словам корреспондентов, столбик термометра опускался до 40-45 градусов ниже нуля.
В качестве доказательств были приведены кадры, на которых машинист поезда демонстрирует выбитое лобовое стекло. Журналисты сообщили, что причиной инцидента стал снегоуборочный состав: лавина осадков буквально ворвалась в салон.
В действительности кадры сняты почти два года назад и не в России. Показанное в эфире полностью повторяет ролик «Выбило стекло снегом из под СДПМ», опубликованный на YouTube в начале 2017 года. Судя по подписи, ролик был снят в Казахстане.
«На карагандинском участке после бурана по встречному пути прошел снегочист (СДПМ), снегом из под него выбило лобовое стекло на локомотиве», — пояснил автор ролика.
В новостном сюжете «России 1» эта запись выдается за современные документальные кадры из Новосибирской области.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опроверг информацию телеканала «Россия 24». Данные о том, что его съемочная группа попала под обстрел в Донбассе, он назвал фейком.
Последние новости
Россия и Иран обрушили нефть Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане В Москву пришла зима
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эсминец США сбежал от российского флота221
Украина разрывает дружбу с Россией103
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы23
«Война, которую выиграл Путин»36
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов327
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение