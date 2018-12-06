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Ведущая прервала прямой эфир и покончила с собой
Ведущая прервала прямой эфир и покончила с собой

Москва снова оттает 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на следующей неделе ожидается оттепель. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, потепление станет следствием прихода в город атлантического циклона.
«Циклон принесет новую порцию осадков, не исключено, что это будет мокрый снег и морось. Повышение температуры — во вторник мы ждем в течение суток в регионе плюс один — минус четыре градуса. Это будет очередная оттепель», — пояснила Позднякова.
Предыдущая оттепель в Москве была зафиксирована в среду, 5 декабря, когда температура в столице поднялась до плюс 1 градуса. Оно также было связано с приходом атмосферного фронта.
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