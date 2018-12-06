Москва снова оттает

По словам синоптика, потепление станет следствием прихода в город атлантического циклона.

«Циклон принесет новую порцию осадков, не исключено, что это будет мокрый снег и морось. Повышение температуры — во вторник мы ждем в течение суток в регионе плюс один — минус четыре градуса. Это будет очередная оттепель», — пояснила Позднякова.

Предыдущая оттепель в Москве была зафиксирована в среду, 5 декабря, когда температура в столице поднялась до плюс 1 градуса. Оно также было связано с приходом атмосферного фронта.