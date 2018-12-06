Москва уходит в сугроб: после Нового года будет еще хуже

Всего за одну ночь в Москве выпало 11% месячной нормы осадков, и сугробы продержатся до весны. Снегопад привел к уже традиционным транспортным проблемам: пробки на столичных дорогах достигали семи баллов, а в аэропортах московского авиаузла были задержаны или отменены 26 рейсов.

Прирост осадков на главной московской метеостанции на ВДНХ ночью составил 6 мм, что составляет 11% месячной нормы. Об этом сообщили в метеобюро Москвы в утром 6 декабря.

«С вечера среды к 6:00 четверга в Москве выпало 11% месячной нормы осадков, которая в декабре насчитывает 56 мм», — сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Он также отметил, что до начала снегопада высота снежного покрова в городе достигала 5 см.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопады в Москве в ближайшее время не закончатся: к середине четверга может выпасть еще несколько мм осадков. Однако заметно уже сложившуюся картину это не изменит: как сообщал накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , самая высокая интенсивность снегопада пришлась на ночь и утро.

«Сугробы подрастут до 10 сантиметров, а это четко соответствует климатической норме первой декады декабря, припорошит хорошим снегом. До пяти-шести сантиметров осадков выпадет в ночь со среды на четверг», — сказал Тишковец РИА «Новости».

Метеорологи отмечают, что москвичей ждет снежный Новый год — да и все последующие зимние праздники.

«Это сформировался так называемый постоянный снежный покров, который уже не растает. Когда высота снега достигает 10 сантиметров и причин для таяния снега мы не видим, можно говорить, что снег не растает до весны. Оттепели в начале следующей недели лишь немного повлияют на его высоту. Это постоянный, а не временный снежный покров, который пролежит уже всю зиму», — сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Метеоролог также отметил, что температура в ближайшие дни будет постепенно понижаться. Так, уже к выходным она опустится до -10°С, а на следующей неделе ночью — до -14°С. Он также попросил автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы.

Отметим, что автомобилисты действительно уже успели оценить темную сторону красивой зимней сказки. Согласно порталу «Яндекс. Пробки», пробки на дорогах в Москве к 9 утра четверга достигли 7 баллов. Наиболее серьезные затруднения наблюдались в основном на магистралях — Можайском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Ярославском и Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте и других. Заранее рассчитывать на долгую дорогу стоило и тем, что собирался проехать на северо-западе, севере, востоке и юго-востоке МКАД. Незначительные затруднения также наблюдались на ТТК и Садовом кольце.

Снегопад и дальше в течение дня может вызывать осложнение дорожной ситуации в столице, заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

«В Москве идет снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение дня. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа ДТП на дорогах», — сообщил представитель пресс-службы.

В департаменте также обратили внимание москвичей на то, что передвигаться на общественном транспорте в такую погоду значительно безопаснее. «Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом. Весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время снегопада», — отметили в ведомстве. В случае, если без личного транспорта совсем не обойтись, власти города просят автомобилистов в сложных погодных условиях избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Затруднения сегодня испытали и, возможно, испытают и те, кто собрался улететь из Москвы — в московских аэропортах на утро четверга задержаны или отменены 26 рейсов.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорте Шереметьево было отложено шесть рейсов, а по информации онлайн-табло аэропорта, вылететь вовремя сегодня не смогли 11 самолетов. По информации сайта Домодедово, с задержкой относительно планового времени, в путь отправились 12 авиарейсов, как минимум один был отменен. Во Внуково 13 рейсов задержаны, еще четыре — отменены.

Сложившаяся ситуация должна стать чем-то вроде репетиции для москвичей, так как настоящая суровая зима все еще впереди. Как ранее отмечал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, декабрь будет относительно мягким по климату, а вот в январе жителям столицы придется планировать поездки в теплые страны или же доставать самые теплые валенки.