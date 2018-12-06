Власти Москвы призвали отказаться от личного транспорта 6 декабря из-за снегопада

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупреждает водителей об ухудшении видимости из-за снегопада в четверг, 6 декабря, и рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях.

«Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях. Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом», — приводит РИА Новости сообщение Дептранса.

Как отмечается, весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе в условиях снегопада.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков.