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Власти Москвы призвали отказаться от личного транспорта 6 декабря из-за снегопада 

RT на русском + ещё 19 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупреждает водителей об ухудшении видимости из-за снегопада в четверг, 6 декабря, и рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях.
«Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях. Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом», — приводит РИА Новости сообщение Дептранса.
Как отмечается, весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе в условиях снегопада.
Ранее сообщалось, что в Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков.
RT на русском: последние новости
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